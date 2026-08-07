Stofdoek wit 60×20cm 8x50pc/pkg
Wegwerpdoek met kleefstof voor stofbinding voor Lamello systeem
Stofmopsysteem antistatische vliesdoeken. Ideaal voor professioneel schoonmaken met hoge prestaties.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Soort textiel
|Wegwerptextiel
|Werkbreedte (cm)
|20
|Materiaal
|100% viscose / Elastomeer, zelfklevend
|Productiemethode:
|Non-woven stof met een coating
|Stofdoek
|Lijm geïmpregneerd
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|400
|Gewicht per product (kg)
|2,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|3,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 200
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 200 x 200
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Toepassingen
- Oppervlak - stomerij
- Vloer - stomerij