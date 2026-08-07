Stofdoek wit 60×20cm 8x50pc/pkg

Wegwerpdoek met kleefstof voor stofbinding voor Lamello systeem

Stofmopsysteem antistatische vliesdoeken. Ideaal voor professioneel schoonmaken met hoge prestaties.

Specificaties

Technische gegevens

programma STANDARD
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Soort vuil Losse vervuiling
Soort textiel Wegwerptextiel
Werkbreedte (cm) 20
Materiaal 100% viscose / Elastomeer, zelfklevend
Productiemethode: Non-woven stof met een coating
Stofdoek Lijm geïmpregneerd
Hoeveelheid (Stuk(s)) 400
Gewicht per product (kg) 2,8
Gewicht incl. verpakking (kg) 3,2
Afmetingen (l x b) (mm) 600 x 200
Afmetingen, verpakt (mm) 600 x 200 x 200
Stofdoek wit 60×20cm 8x50pc/pkg
Videos
Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij
  • Vloer - stomerij