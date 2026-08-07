Classic Baumwolle Staubmopp 120 cm
Wasbare katoenen stofmop, 120 cm breed, voor droge of licht vochtige reiniging van alle gladde oppervlakken. Ideaal voor verplaatste ruimtes zoals in school- en vergaderruimten.
Dankzij de open buitenranden, die een zeer goede opname van grof vuil en stofbinding mogelijk maken, vooral aan de randen of rond stoel- en tafelpoten, is de wasbare, 120 centimeter brede stofmop van 100 procent katoen van Kärcher bijzonder geschikt voor de stomerij van gladde oppervlakken in sterk begroeide gebieden zoals in school- en vergaderruimten, in sportscholen of in winkelcentra. De korte, open franjes in het centrale reinigingsgebied hebben ook uitstekende stofretentie-eigenschappen - een eigenschap die verder kan worden verbeterd door een stofbindend product te gebruiken. De 120 cm brede katoenen dweil is bedoeld voor gebruik met de 120 cm dweilhouder.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|CLASSIC
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|120
|Materiaal
|100% katoen
|Textiel materiaal
|Geen microvezel
|Productiemethode:
|Stoffen drager / rug met getufte lussen
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|circa 150
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b) (mm)
|1200 x 130
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - stomerij