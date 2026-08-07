Robuust, duurzaam en afwasbaar acrylaat vormt de basis voor de uitstekende reinigingskracht van de 60 centimeter brede acrylstofmop van Kärcher. De pluizige franjes bereiken ook lichte depressies zoals voegen en scheuren in vloeren, zodat het niet alleen geschikt is voor het chemisch reinigen van gladde oppervlakken, maar ook voor licht gestructureerde vloerbedekkingen. De wrijving die ontstaat tussen acrylvezels en het oppervlak wanneer er wordt afgestoft, creëert een elektrostatische lading die stof als een magneet bindt. Open, pluizige buitenste franjes zorgen voor een zeer goede opname van grof vuil. Deze wordt door de franjes op zijn plaats gehouden en eenvoudig meegevoerd. Belangrijke opmerking: De acrylstofmop mag alleen droog worden gereinigd. Hij is bedoeld voor gebruik met de 60 cm dweilhouder van Kärcher.