Standard Acryl Staubmopp 60 cm
Stofmop, 60 cm breed, gemaakt van duurzaam acryl. Voor het chemisch reinigen van gladde en licht gestructureerde vloeren. Zeer goede stofbinding dankzij het principe van elektrostatische oplading.
Robuust, duurzaam en afwasbaar acrylaat vormt de basis voor de uitstekende reinigingskracht van de 60 centimeter brede acrylstofmop van Kärcher. De pluizige franjes bereiken ook lichte depressies zoals voegen en scheuren in vloeren, zodat het niet alleen geschikt is voor het chemisch reinigen van gladde oppervlakken, maar ook voor licht gestructureerde vloerbedekkingen. De wrijving die ontstaat tussen acrylvezels en het oppervlak wanneer er wordt afgestoft, creëert een elektrostatische lading die stof als een magneet bindt. Open, pluizige buitenste franjes zorgen voor een zeer goede opname van grof vuil. Deze wordt door de franjes op zijn plaats gehouden en eenvoudig meegevoerd. Belangrijke opmerking: De acrylstofmop mag alleen droog worden gereinigd. Hij is bedoeld voor gebruik met de 60 cm dweilhouder van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|CLASSIC
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|60
|Materiaal
|Katoen / PAN
|Productiemethode:
|Stoffen drager / rug met getufte lussen
|Wastemperatuur (°C)
|max. 40
|Wasadvies (°C)
|40
|Wascycli¹⁾
|circa 100
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 130
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Compatibele apparaten
Actuele producten
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Toepassingen
- Vloer - stomerij