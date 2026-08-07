Pad-Sohle Klettsystem 60 cm

Verwisselbare padzool (60 cm) voor de Klett-stofmop, 60 cm, van Kärcher. Met gestructureerd schuim om het reinigingsresultaat te verbeteren.

De 60 cm brede padzool is de ideale aanvulling op de Klett-stofmop (60 cm) en stofdoeken van Kärcher voor de stomerij. Het gestructureerde schuim van de pad past zich perfect aan het te reinigen oppervlak aan en verhoogt zo de kwaliteit van het reinigingsresultaat. Indien nodig kan de padzool op elk moment eenvoudig worden vervangen.

Specificaties

Technische gegevens

programma STANDARD
Soort textiel Wegwerptextiel
Werkbreedte (cm) 60
Materiaal PET / VADER
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 600 x 100
Afmetingen, verpakt (mm) 600 x 100 x 30
Pad-Sohle Klettsystem 60 cm
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