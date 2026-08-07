Pad-Sohle Klettsystem 60 cm
Verwisselbare padzool (60 cm) voor de Klett-stofmop, 60 cm, van Kärcher. Met gestructureerd schuim om het reinigingsresultaat te verbeteren.
De 60 cm brede padzool is de ideale aanvulling op de Klett-stofmop (60 cm) en stofdoeken van Kärcher voor de stomerij. Het gestructureerde schuim van de pad past zich perfect aan het te reinigen oppervlak aan en verhoogt zo de kwaliteit van het reinigingsresultaat. Indien nodig kan de padzool op elk moment eenvoudig worden vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD
|Soort textiel
|Wegwerptextiel
|Werkbreedte (cm)
|60
|Materiaal
|PET / VADER
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 100
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 100 x 30
Videos
Toepassingen
- Vloer - stomerij