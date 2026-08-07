Ideaal voor de dagelijkse onderhoudsreiniging met stofdoeken van Kärcher: steriliseerbare houder met rubberen lippen (60 cm) en snelsluiting voor bijzonder eenvoudig gebruik. De zachte lamellen aan de onderkant van de houder vergroten het vuilopnamevermogen van de gebruikte wegwerpdoek en compenseren ook oneffenheden in de vloer. De lamellenhouder kan ook worden gesteriliseerd voor gebruik in hygiënisch gevoelige ruimtes.