Classic Staubmopphalter 80 cm
Lichte en 360° draaibare dweilhouder 80 cm voor stofmoppen (80 cm). Ideaal voor het chemisch reinigen van grote, overdekte ruimtes.
De stofmophouder 80 cm van Kärcher is een lichte, 360° draaibare mophouder voor stofmoppen (80 cm). Omdat katoenen moppen tijdens het wassen licht kunnen krimpen, kunnen de bevestigingen individueel worden aangepast. Dankzij de flexibele verbinding met het handvat is de dweilhouder bij uitstek geschikt voor het reinigen van grote en blootgestelde oppervlakken. Randen en randen zijn ook gemakkelijk toegankelijk voor efficiënt afstoffen. Het lage gewicht van de dweilhouder maakt energiebesparend en moeiteloos werken mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|CLASSIC
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|80
|Materiaal
|Gegalvaniseerd staal / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|800 x 90
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Toepassingen
- Vloer - stomerij