De 120 cm stofmophouder voor 120 cm stofmoppen van Kärcher. Ideaal voor regelmatige, droge stofverwijdering op grote, open ruimtes zoals in sportscholen of op opslagruimtes. De stijve verbinding van het handvat helpt om de oppervlakken in sporen af ​​te duwen terwijl ze vooruit bewegen.