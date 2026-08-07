Schoonmaakset 15 l

Industriële afvalbak met wielen en ergonomische handgreep voor buitengebruik, inhoud 15 L.

Afvalbaksysteem met geïntegreerd blik en wielen. Ideaal voor nauwkeurige reiniging van alle objecten.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Blauw / geel
Materiaal PP / Staal
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 1,7
Gewicht incl. verpakking (kg) 2,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 350 x 240 x 880
Afmetingen, verpakt (mm) 350 x 240 x 880
Schoonmaakset 15 l
Toepassingen
  • Vloer - stomerij