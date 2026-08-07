Schoonmaakset 15 l
Industriële afvalbak met wielen en ergonomische handgreep voor buitengebruik, inhoud 15 L.
Afvalbaksysteem met geïntegreerd blik en wielen. Ideaal voor nauwkeurige reiniging van alle objecten.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Blauw / geel
|Materiaal
|PP / Staal
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|1,7
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|2,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|350 x 240 x 880
|Afmetingen, verpakt (mm)
|350 x 240 x 880
Toepassingen
- Vloer - stomerij