Bezem PVC 80 cm
Robuuste industriële bezem voor buitengebruik. Met houten plank, harde PVC-borstels en metalen houder. Geschikt voor iedere ondergrond en soort vuil.
Robuust, duurzaam en ideaal voor frequente buitenreiniging: de hoogwaardige industriële bezem met houten plank, duurzame PVC-borstels en metalen houder is ideaal voor het effectief verwijderen van de meest uiteenlopende soorten vuil van elk type oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|programma
|CLASSIC
|Werkbreedte (cm)
|80
|Materiaal
|PVC / Hout / Gegalvaniseerd staal
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
Toepassingen
- Vegen