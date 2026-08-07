Bezem PVC 80 cm

Robuuste industriële bezem voor buitengebruik. Met houten plank, harde PVC-borstels en metalen houder. Geschikt voor iedere ondergrond en soort vuil.

Robuust, duurzaam en ideaal voor frequente buitenreiniging: de hoogwaardige industriële bezem met houten plank, duurzame PVC-borstels en metalen houder is ideaal voor het effectief verwijderen van de meest uiteenlopende soorten vuil van elk type oppervlak.

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Losse vervuiling
programma CLASSIC
Werkbreedte (cm) 80
Materiaal PVC / Hout / Gegalvaniseerd staal
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Toepassingen
  • Vegen
Accessoires