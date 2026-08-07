Classic PVC-bezem 60 cm

Bezem (60 cm) met houten plank, harde borstels van duurzaam PVC en draad. Ideaal voor het efficiënt reinigen van binnen- en buitenruimtes.

Met een breedte van 60 centimeter is het perfect voor het verwijderen van los vuil in binnen- en buitenruimtes, geschikte bezems met houten planken en slijtvaste, harde borstelharen van PVC. Door de ingebouwde schroefdraad kan de bijpassende houten handgreep van Kärcher worden bevestigd.

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Losse vervuiling
programma CLASSIC
Werkbreedte (cm) 60
Materiaal PVC / Hout / Gegalvaniseerd staal
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 1
Lengte (mm) 600
Classic PVC-bezem 60 cm
Toepassingen
  • Vegen
Accessoires