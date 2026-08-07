Grofvuilhaken 100 cm

Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.

De 100 centimeter lange grijptang is ideaal om grof vuil op een rugvriendelijke manier op te vangen. Het ergonomische ontwerp van de afvalgrijper draagt ​​zo direct bij aan een plus in arbeidsveiligheid.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Aluminium / PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,3
Lengte (mm) 1000
Afmetingen, verpakt (mm) 1040 x 160 x 270
Toepassingen
  • Vloer - stomerij
  • Vegen