Een eenvoudig na gebruik uitwasbare, 25 centimeter lange reinigingsdoek voor het snel schoonmaken van ramen, glas en andere oppervlakken: de reinigingsdoek van Kärcher. De stof met lange pool van hoogwaardige vezels zorgt voor een zeer goede reinigingsprestatie. Met praktische klittenbandsluiting voor bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met de T-drager van Kärcher.