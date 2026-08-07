Wisshoes polyester 25 cm
Wissdoek van Kärcher, 25 cm lang. Wissdoek met lange pool voor het snel reinigen van ramen en andere oppervlakken. Te gebruiken met de T-steel van Kärcher.
Een eenvoudig na gebruik uitwasbare, 25 centimeter lange reinigingsdoek voor het snel schoonmaken van ramen, glas en andere oppervlakken: de reinigingsdoek van Kärcher. De stof met lange pool van hoogwaardige vezels zorgt voor een zeer goede reinigingsprestatie. Met praktische klittenbandsluiting voor bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met de T-drager van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|25
|Materiaal
|PET / VADER
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Lengte (mm)
|250
Toepassingen
- Ramen