Eenvoudig na gebruik uitwasbare, 35 centimeter lange wasdoek voor het snel reinigen van ramen, glas en andere oppervlakken: de wasdoek van Kärcher. Het langpolige weefsel van hoogwaardige vezels zorgt voor een zeer goede reinigingsprestatie. Met praktische klittenbandsluiting voor een bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met de T-drager van Kärcher.