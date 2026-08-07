Wisshoes polyester 35 cm

Wissdoek van Kärcher, 35 cm lang. Wissdoek met lange pool voor het snel reinigen van ramen en andere oppervlakken. Te gebruiken met de T-steel van Kärcher.

Eenvoudig na gebruik uitwasbare, 35 centimeter lange wasdoek voor het snel reinigen van ramen, glas en andere oppervlakken: de wasdoek van Kärcher. Het langpolige weefsel van hoogwaardige vezels zorgt voor een zeer goede reinigingsprestatie. Met praktische klittenbandsluiting voor een bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met de T-drager van Kärcher.

Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte (cm) 35
Materiaal PET / VADER
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Lengte (mm) 350
Wisshoes polyester 35 cm
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Toepassingen
  • Ramen