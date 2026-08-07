Wisshoes polyester 45 cm
Reinigingsdoek van Kärcher, 45 cm lang. Reinigingsdoek met lange pool voor het snel reinigen van ramen en andere oppervlakken. Te gebruiken met de T-houder van Kärcher.
Eenvoudig na gebruik uitwasbare, 45 centimeter lange wasdoek voor het snel reinigen van ramen, glas en andere oppervlakken: de wasdoek van Kärcher. Het langpolige weefsel van hoogwaardige vezels zorgt voor een zeer goede reinigingsprestatie. Met praktische klittenbandsluiting voor een bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met de T-houder van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|45
|Materiaal
|PET / VADER
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Lengte (mm)
|450
Toepassingen
- Ramen