Wisshoes polyester met schrobpad 35 cm
De reinigingsdoek van Kärcher van hoogwaardig gemengd weefsel is 35 cm lang en overtuigt met een extra padoppervlak voor de hoogste reinigingskracht tegen grof vuil.
De raamwisser van Kärcher is gemaakt van hoogwaardig, kortpolig gemengd weefsel, is 35 centimeter lang en levert uitstekende resultaten bij het reinigen van ramen en andere oppervlakken. Dankzij een extra geïntegreerd schuurvlak verwijdert hij ook grof vuil en hardnekkige aanslag snel en effectief. Met praktische klittenbandsluiting voor bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met de T-houder van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|35
|Materiaal
|100% PET
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Lengte (mm)
|350
|Afmetingen, verpakt (mm)
|350 x 65 x 15
Toepassingen
- Ramen