De raamwisser van Kärcher is gemaakt van hoogwaardig, kortpolig gemengd weefsel, is 35 centimeter lang en levert uitstekende resultaten bij het reinigen van ramen en andere oppervlakken. Dankzij een extra geïntegreerd schuurvlak verwijdert hij ook grof vuil en hardnekkige aanslag snel en effectief. Met praktische klittenbandsluiting voor bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met de T-houder van Kärcher.