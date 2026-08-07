Wisshoes polyester met schrobpad 45 cm
De reinigingsdoek van Kärcher van hoogwaardig gemengd weefsel is 45 cm lang en overtuigt met een extra padoppervlak voor de hoogste reinigingskracht tegen grof vuil.
De wasdoek van Kärcher is gemaakt van hoogwaardig, kortpolig gemengd weefsel, is 45 centimeter lang en overtuigt met uitstekende resultaten bij het reinigen van ramen en andere oppervlakken. Dankzij een extra geïntegreerd padoppervlak verwijdert hij ook grof vuil en sterk vastzittende aanslag snel en effectief. Met praktische klittenbandsluiting voor een bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met de T-houder van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|45
|Materiaal
|100% PET
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Lengte (mm)
|450
Toepassingen
- Ramen