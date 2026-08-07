De wasdoek van Kärcher is gemaakt van hoogwaardig, kortpolig gemengd weefsel, is 45 centimeter lang en overtuigt met uitstekende resultaten bij het reinigen van ramen en andere oppervlakken. Dankzij een extra geïntegreerd padoppervlak verwijdert hij ook grof vuil en sterk vastzittende aanslag snel en effectief. Met praktische klittenbandsluiting voor een bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met de T-houder van Kärcher.