Premium schraper Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm

Kleine schraper van metaal van Kärcher. Met lemmet, beschermkap en korte steel. Vervangende messen beschikbaar, geschikt voor gebruik met aluminium telescopisch handvat.

Specificaties

Technische gegevens

programma STANDARD / CLASSIC
Materiaal PP / Staal / Roestvrij staal (RVS)
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 105 x 230
Afmetingen, verpakt (mm) 105 x 230 x 30

Uitvoering

  • MultiLink-aansluiting
  • Italiaans schroefdraad
Premium schraper Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
  • Ramen
  • Vloer - stomerij
Accessoires