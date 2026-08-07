Premium schraper Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
Kleine schraper van metaal van Kärcher. Met lemmet, beschermkap en korte steel. Vervangende messen beschikbaar, geschikt voor gebruik met aluminium telescopisch handvat.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD / CLASSIC
|Materiaal
|PP / Staal / Roestvrij staal (RVS)
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|105 x 230
|Afmetingen, verpakt (mm)
|105 x 230 x 30
Uitvoering
- MultiLink-aansluiting
- Italiaans schroefdraad
Toepassingen
- Ramen
- Vloer - stomerij