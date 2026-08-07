Premium MF-dweil Safe blauw klittenbandsysteem EU Ecolabel 40 cm

Klittenbandhoes van microvezel en polypropyleen voor antislipvloerbedekkingen met classificatie R10/11.

Vlakmopsysteem met klittenband, geschikt voor geconditioneerde reiniging: in een emmer, via een verwerkingssysteem of met een spuitmopsysteem met geïntegreerde tank. Ideaal voor het reinigen van antislip- of poreuze vloerbedekkingen en het verwijderen van hardnekkig vuil.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype: Harde vloeren
Mate van vervuiling Hoog
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie klittenband
Materiaal 50% PP / 40% PET / 10% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 120
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 120 x 15
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging