Premium MF-dweil Safe blauw klittenbandsysteem EU Ecolabel 40 cm
Klittenbandhoes van microvezel en polypropyleen voor antislipvloerbedekkingen met classificatie R10/11.
Vlakmopsysteem met klittenband, geschikt voor geconditioneerde reiniging: in een emmer, via een verwerkingssysteem of met een spuitmopsysteem met geïntegreerde tank. Ideaal voor het reinigen van antislip- of poreuze vloerbedekkingen en het verwijderen van hardnekkig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype:
|Harde vloeren
|Mate van vervuiling
|Hoog
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|klittenband
|Materiaal
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 120
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 120 x 15
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging