Standaard MF-dweil gesneden pool klittenbandsysteem 40 cm

Klittenbandhoes van witte microvezel met blauwe strepen voor structuurvloeren en dubbele rand.

Vlakmopsysteem met klittenband, geschikt voor geconditioneerde reiniging: in een emmer, via een verwerkingssysteem of met een spuitmopsysteem met geïntegreerde tank. Ideaal voor het reinigen van gladde of poreuze binnenvloeren met vettig vuil.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype: Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie klittenband
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 95
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 150
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 150 x 15
Standaard MF-dweil gesneden pool klittenbandsysteem 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen