Classic katoenen mop Flex 40 cm
Tabblad van katoen, lussen aan de binnenkant / open franjes aan de buitenkant, met een polyester ruglaag.
Vlakmopsysteem met Flex-systeem, te gebruiken met rol-, universele of zijpers. Ideaal voor alle oppervlakken en soorten vuil dankzij de hoge vuilopname van het garen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Uni System
|Materiaal
|70% katoen / 30% PET
|Textiel materiaal
|Katoenmix
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 20
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging