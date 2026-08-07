Classic katoenen mop Flex 40 cm

Tabblad van katoen, lussen aan de binnenkant / open franjes aan de buitenkant, met een polyester ruglaag.

Vlakmopsysteem met Flex-systeem, te gebruiken met rol-, universele of zijpers. Ideaal voor alle oppervlakken en soorten vuil dankzij de hoge vuilopname van het garen.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype: Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Uni System
Materiaal 70% katoen / 30% PET
Textiel materiaal Katoenmix
Wastemperatuur (°C) max. 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 20
Classic katoenen mop Flex 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging