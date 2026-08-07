Premium MF-mop getwijnd blauw Flex EU Ecolabel 40 cm

Tabbladhoes gemaakt van microvezel met hoge waterabsorptie en een polyester ruglaag.

Vlakmopsysteem met Flex-systeem, te gebruiken met rol-, universele of zijpers. Ideaal voor het regelmatig reinigen van gladde oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype: Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Uni System
Materiaal 85% PET / 15% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 15
Premium MF-mop getwijnd blauw Flex EU Ecolabel 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging