Premium MF-mop getwijnd blauw Flex EU Ecolabel 40 cm
Tabbladhoes gemaakt van microvezel met hoge waterabsorptie en een polyester ruglaag.
Vlakmopsysteem met Flex-systeem, te gebruiken met rol-, universele of zijpers. Ideaal voor het regelmatig reinigen van gladde oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Uni System
|Materiaal
|85% PET / 15% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 15
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging