Premium MF-mop, Safe, blauw, Flex, EU Ecolabel, 40 cm

Tabblad van microvezel, polypropyleen en een polyester ruglaag voor antislipvloerbedekkingen met R10/11-classificatie.

Vlakmopsysteem met Flex-systeem, geschikt voor gebruik met een rol-, universele of zijdelingse pers. Ideaal voor het reinigen van antislip- of poreuze vloerbedekkingen en voor het verwijderen van hardnekkig vuil.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype: Harde vloeren
Mate van vervuiling Hoog
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Uni System
Materiaal 50% PP / 40% PET / 10% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 10
Premium MF-mop, Safe, blauw, Flex, EU Ecolabel, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging