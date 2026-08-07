Premium MF-mop, Safe, blauw, Flex, EU Ecolabel, 40 cm
Tabblad van microvezel, polypropyleen en een polyester ruglaag voor antislipvloerbedekkingen met R10/11-classificatie.
Vlakmopsysteem met Flex-systeem, geschikt voor gebruik met een rol-, universele of zijdelingse pers. Ideaal voor het reinigen van antislip- of poreuze vloerbedekkingen en voor het verwijderen van hardnekkig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype:
|Harde vloeren
|Mate van vervuiling
|Hoog
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Uni System
|Materiaal
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 10
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging