Standaard MF-mop, gesneden vezels, Flex, 40 cm

Witte microvezel tabcover met blauwe strepen, intensief effect en polyester achterkant.

Vlakmopsysteem met Flex-systeem, geschikt voor gebruik met een rol-, universele of zijdelingse pers. Ideaal voor het reinigen van gladde of poreuze binnenvloeren met vettig vuil.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype: Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Uni System
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 150
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 150 x 15
Standaard MF-mop, gesneden vezels, Flex, 40 cm
Videos
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging