Standaard Trio-mop Scrub Flex 40 cm

Tabbladhoes gemaakt van microvezel, polyester en katoen met lussen en een polyester ruglaag.

Vlakmopsysteem met Flex-systeem, te gebruiken met rol-, universele of zijpers. Ideaal voor alle oppervlakken en soorten vuil dankzij de combinatie van de 3 vezels: katoen voor de wateropname, microvezel voor de vuilopname en polyester voor vettig vuil en een goede glijbaarheid.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype: Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Uni System
Textiel materiaal PET/katoen/microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 15
Standaard Trio-mop Scrub Flex 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging