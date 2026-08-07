Standaard Trio-mop Scrub Flex 40 cm
Tabbladhoes gemaakt van microvezel, polyester en katoen met lussen en een polyester ruglaag.
Vlakmopsysteem met Flex-systeem, te gebruiken met rol-, universele of zijpers. Ideaal voor alle oppervlakken en soorten vuil dankzij de combinatie van de 3 vezels: katoen voor de wateropname, microvezel voor de vuilopname en polyester voor vettig vuil en een goede glijbaarheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Uni System
|Textiel materiaal
|PET/katoen/microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 15
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging