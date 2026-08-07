De mop met zijn lussen en buitenste franjes van hoogwaardig katoen, die compatibel zijn met alle conventionele opvouwbare houders met zakbevestiging, is ideaal voor intensieve vloerreiniging in gebieden met veel vuil, zoals in industriële omgevingen en op ongelijkmatige oppervlakken. De slijtvaste en zeer duurzame katoenen mop heeft ook een laag polyestergehalte voor een hoge garen- en vormvastheid, terwijl het getufte lussysteem ervoor zorgt dat het garen direct aan het steunmateriaal wordt bevestigd. Bovendien zorgen dubbele naden op de punten waar de mop het zwaarst wordt belast voor de best mogelijke duurzaamheid - zowel tijdens het schoonmaken als tijdens het wassen. Terwijl de lussen van de mopovertrek aan de binnenkant van de mop vuil effectief en grondig verwijderen, verwijderen de twee rijen buitenste franjes ook los grof vuil van de randen. We raden de mop aan voor gebruik met Kärcher trolleys met dubbele emmer of trolleys met enkele emmer en pers.