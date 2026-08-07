Classic katoenen mop Tuft zak 40 cm
Katoenen mop, 40 cm, met zaksluiting, lussen en buitenrand. Geschikt voor gebruik met dubbele emmerwagen of enkele emmerwagen met pers van Kärcher.
De mop met zijn lussen en buitenste franjes van hoogwaardig katoen, die compatibel zijn met alle conventionele opvouwbare houders met zakbevestiging, is ideaal voor intensieve vloerreiniging in gebieden met veel vuil, zoals in industriële omgevingen en op ongelijkmatige oppervlakken. De slijtvaste en zeer duurzame katoenen mop heeft ook een laag polyestergehalte voor een hoge garen- en vormvastheid, terwijl het getufte lussysteem ervoor zorgt dat het garen direct aan het steunmateriaal wordt bevestigd. Bovendien zorgen dubbele naden op de punten waar de mop het zwaarst wordt belast voor de best mogelijke duurzaamheid - zowel tijdens het schoonmaken als tijdens het wassen. Terwijl de lussen van de mopovertrek aan de binnenkant van de mop vuil effectief en grondig verwijderen, verwijderen de twee rijen buitenste franjes ook los grof vuil van de randen. We raden de mop aan voor gebruik met Kärcher trolleys met dubbele emmer of trolleys met enkele emmer en pers.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|70% katoen / 30% PET
|Textiel materiaal
|Katoenmix
|Productiemethode:
|PET-draagstof met getufte lussen
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|circa 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen