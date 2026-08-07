Premium MF-mop met lussen groen zak 40 cm
Tashoes gemaakt van microvezel met lussen en polyester achterkant.
Vlakmopsysteem met zakken, geschikt voor geconditioneerde reiniging: in een emmer, via een verwerkingssysteem of met een spuitmopsysteem met geïntegreerde tank. Ideaal voor alle oppervlakken en vuil door de hoge vuilopname van garen en microvezel.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|100% PET
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 20
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen