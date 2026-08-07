Standaard Trio Tuft Dust, zak, 40 cm
Tashoes van microvezel, katoen en polyester, met geknoopt tuftsysteem, lussen aan de binnenkant / open franjes aan de buitenkant met polyester ruglaag.
Vlakmopsysteem met zakken, geschikt voor geconditioneerde reiniging: in een emmer, via een verwerkingssysteem of met een spuitmopsysteem met geïntegreerde tank. Ideaal voor alle ondergronden en soorten vuil dankzij de combinatie van 3 vezels: katoen voor wateropname, microvezel voor vuilopname en polyester voor vettig vuil en goede glijeigenschappen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen
|Textiel materiaal
|PET/katoen/microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 95
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 10
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging