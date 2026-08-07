Vlakmopsysteem met zakken, geschikt voor geconditioneerde reiniging: in een emmer, via een verwerkingssysteem of met een spuitmopsysteem met geïntegreerde tank. Ideaal voor alle ondergronden en soorten vuil dankzij de combinatie van 3 vezels: katoen voor wateropname, microvezel voor vuilopname en polyester voor vettig vuil en goede glijeigenschappen.