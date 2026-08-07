Premium mopset met Flex ErgoHandle 40 cm

Kit: Telescopische steel met dubbele ergonomische draaibare handgreep en Flex System-houder van polyamide met scharnier.

Vlakmopsysteem met Flex-systeem, geschikt voor gebruik met een rol-, universele of zijpers. Ideaal voor professionele reiniging met optimale ergonomie.

Specificaties

Technische gegevens

Textiel fixatie Uni System
Werkbreedte (cm) 40
Type steel telescoop
Materiaal Aluminium / PP / Rubber
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,5
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,8
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 110
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 110 x 100

Uitvoering

  • Ergo-aansluiting
Premium mopset met Flex ErgoHandle 40 cm
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
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