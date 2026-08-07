Premium mopset met SafeClip-tas 40 cm

Rugvriendelijk mopsysteem inclusief mophouder en 140 cm lange aluminium steel van Kärcher.

De mopset bestaat uit een mophouder, een robuuste en lichte aluminium steel met een lengte van 140 centimeter en een mopclip waarmee de mop wordt vastgezet, waardoor bukken niet nodig is. Bovendien kunnen de moppen dankzij de slimme zakbevestiging snel en eenvoudig worden gewisseld.

Specificaties

Technische gegevens

programma STANDARD
Textiel fixatie Tassen
Werkbreedte (cm) 40
Type steel Stijf
Stam lengte (mm) 1400
Stamdiameter: (mm) 23
Materiaal Aluminium / PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,8
Gewicht incl. verpakking (kg) 1,5
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 150
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 150 x 1400
Premium mopset met SafeClip-tas 40 cm
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Accessoires