Robuuste mini-telescoopsteel met gat en ergonomische, slipvaste handgreep, die zeer comfortabel in de hand ligt en dankzij de geoptimaliseerde rubbersamenstelling wegglijden voorkomt, zelfs wanneer de handgreep tegen een muur leunt. De telescopische handgreep van hoogwaardig aluminium kan worden verlengd tot lengtes tussen 56 en 93 cm, de binnendiameter is 23 mm en de buitendiameter is 26 mm.