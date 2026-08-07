Premium mophouder Flex 40 cm

Flex System-houder van polyamide met blokkensysteem.

Vlakmopsysteem met Flex-systeem, geschikt voor gebruik met een rol-, universele of zijpers. Ideaal voor professionele reiniging.

Specificaties

Technische gegevens

Textiel fixatie Uni System
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 110
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 110 x 100
Premium mophouder Flex 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Accessoires