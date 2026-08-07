Classic waterwisser, verstevigd 55 cm

Versterkte trekker met een breedte van 55 cm speciaal voor zwaar werk.

Droogt vloeren zonder strepen achter te laten en reinigt ook betrouwbaar voegen: de sponsrubberen trekker van Kärcher. De verstevigde, 55 centimeter brede trekker is zeer geschikt voor het harde werk.

Specificaties

Technische gegevens

programma ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Werkbreedte (cm) 55
Materiaal Gegalvaniseerd staal / schuim rubber
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 550 x 40 x 100
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Accessoires