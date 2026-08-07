Standaard waterwisser 55 cm
Rubber trekker, 55 cm breed met zwarte dubbele rubberen lip van neopreen schuim.
De rubberen trekker met zwarte dubbele rubberen lip van neopreenschuim van Kärcher voor gebruik met alle handgrepen met gatdiameters van 18 tot 23 millimeter. De 55 centimeter brede wisser is ideaal voor het verwijderen van grote hoeveelheden water en is zeer eenvoudig zelf schoon te maken.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED
|Werkbreedte (cm)
|55
|Materiaal
|PP / Geëxpandeerd neopreen
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|550 x 45 x 140
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging