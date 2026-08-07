Standaard waterwisser voor hygiënegebieden 55 cm

Witte wisser speciaal voor hygiënisch gevoelige gebieden van kunststof en schuimrubber. 55cm breed.

Trekker voor het streeploos drogen van vloeren en voor het reinigen van voegen in hygiënische ruimtes van Kärcher. De 55 centimeter brede waterwisser in de kleur wit is gemaakt van kunststof en schuimrubber.

Specificaties

Technische gegevens

programma ADVANCED / STANDARD
Werkbreedte (cm) 55
Materiaal Aluminium / EVAC
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 550 x 50 x 100
Standaard waterwisser voor hygiënegebieden 55 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
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