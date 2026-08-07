Premium glasreinigingsset MultiLink 30 cm 56-93 cm

Premium glasreinigingsset MultiLink 30 cm – 56–93 cm voor het reinigen van spiegels, roestvrij staal, glas en andere oppervlakken.

Klittenbandsysteem en ultramicrovezeldoek voor het reinigen van glanzende oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van glanzende binnenoppervlakken, zoals: B. Vitrines in koeltoonbanken en supermarkten of glazen deuren.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,8
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,9
Afmetingen (l x b) (mm) 565 x 120
Afmetingen, verpakt (mm) 565 x 120 x 70

Uitvoering

  • MultiLink-aansluiting
Premium glasreinigingsset MultiLink 30 cm 56-93 cm
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Toepassingen
  • Oppervlakte - glasreiniging
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