Premium glasreinigingsset MultiLink 30 cm 56-93 cm
Premium glasreinigingsset MultiLink 30 cm – 56–93 cm voor het reinigen van spiegels, roestvrij staal, glas en andere oppervlakken.
Klittenbandsysteem en ultramicrovezeldoek voor het reinigen van glanzende oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van glanzende binnenoppervlakken, zoals: B. Vitrines in koeltoonbanken en supermarkten of glazen deuren.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b) (mm)
|565 x 120
|Afmetingen, verpakt (mm)
|565 x 120 x 70
Uitvoering
- MultiLink-aansluiting
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Toepassingen
- Oppervlakte - glasreiniging