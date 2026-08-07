Hoogwaardige glasmicrovezeldoek van bijzonder fijne microvezels met uitstekende vuilopname en reinigingsprestaties. Vooral geschikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, glas, ramen, spiegels of chroomstaal, de microvezeldoek verwijdert zelfs de kleinste deeltjes en zorgt voor een streeploze reinheid zonder pluisjes achter te laten. Voor het reinigen wordt het reinigingsmiddel direct op de doek gespoten, maar het kan ook voorgeconditioneerd worden gebruikt.