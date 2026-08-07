Premium MF-doek Shine blauw 38 x 38 cm 5 stuks
Microvezeldoek glas van Kärcher voor het streeploos en pluisvrij reinigen van glazen oppervlakken, spiegels, chroomstaal en andere glanzende oppervlakken.
Hoogwaardige glasmicrovezeldoek van bijzonder fijne microvezels met uitstekende vuilopname en reinigingsprestaties. Vooral geschikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, glas, ramen, spiegels of chroomstaal, de microvezeldoek verwijdert zelfs de kleinste deeltjes en zorgt voor een streeploze reinheid zonder pluisjes achter te laten. Voor het reinigen wordt het reinigingsmiddel direct op de doek gespoten, maar het kan ook voorgeconditioneerd worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED / STANDARD
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Textiel materiaal
|85% PET / 15% PA
|Productiemethode:
|Rondbreisel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|circa 500
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
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Toepassingen
- Oppervlakte - glasreiniging
- Oppervlakte - natte reiniging