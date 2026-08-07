De microvezel klittenmop, geschikt voor de 30 cm klittenbandhouder, reinigt alle gladde en glanzende oppervlakken, zoals glas, effectief en zonder resten achter te laten. De fijne, hoogwaardige microvezels verwijderen zelfs de kleinste deeltjes, overtuigen door hun uitstekende vuilopname en garanderen zo een streep- en pluisvrij resultaat. De klittenmop kan zowel geconditioneerd als met de spraymethode worden gebruikt.