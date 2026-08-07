Premium MF-mop Shine met klittenband 30 cm 5 stuks
Pluis- en streeploos reinigen: Met de hoogwaardige microvezel klittenmop, geschikt voor de 30 cm klittenbandhouder, maak je in een mum van tijd alle glanzende oppervlakken schoon.
De microvezel klittenmop, geschikt voor de 30 cm klittenbandhouder, reinigt alle gladde en glanzende oppervlakken, zoals glas, effectief en zonder resten achter te laten. De fijne, hoogwaardige microvezels verwijderen zelfs de kleinste deeltjes, overtuigen door hun uitstekende vuilopname en garanderen zo een streep- en pluisvrij resultaat. De klittenmop kan zowel geconditioneerd als met de spraymethode worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Textiel materiaal
|80% PET / 20% PA
|Productiemethode:
|Rondbreisel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 95
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|circa 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,2 / 215
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|300 x 105
|Afmetingen, verpakt (mm)
|300 x 105 x 10
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
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Toepassingen
- Oppervlakte - glasreiniging
- Ramen