Standaard glasreinigingsset 30 cm

Standaard glasreinigingsset 30 cm voor het reinigen van spiegels, roestvrij staal, glas en andere oppervlakken.

Klittenbandsysteem en ultramicrovezeldoek voor het reinigen van glanzende oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van glanzende binnenoppervlakken, zoals: B. Vitrines in koeltoonbanken en supermarkten, evenals glazen deuren.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,4
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (l x b) (mm) 200 x 70
Afmetingen, verpakt (mm) 200 x 70 x 540

Uitvoering

  • MultiLink-aansluiting
Standaard glasreinigingsset 30 cm
Toepassingen
  • Oppervlakte - glasreiniging