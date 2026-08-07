Standaard glasreinigingsset 30 cm
Standaard glasreinigingsset 30 cm voor het reinigen van spiegels, roestvrij staal, glas en andere oppervlakken.
Klittenbandsysteem en ultramicrovezeldoek voor het reinigen van glanzende oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van glanzende binnenoppervlakken, zoals: B. Vitrines in koeltoonbanken en supermarkten, evenals glazen deuren.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b) (mm)
|200 x 70
|Afmetingen, verpakt (mm)
|200 x 70 x 540
Uitvoering
- MultiLink-aansluiting
Toepassingen
- Oppervlakte - glasreiniging