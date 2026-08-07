De Kärcher Premium MF-doek met EU-milieukeur, geel, 40 x 40 cm, 5-laags microvezeldoek combineert duurzaamheid met een hoog reinigingsvermogen en is gecertificeerd met de EU-milieukeur. Dit keurmerk staat voor een milieuvriendelijke productie met gecontroleerde emissies en een beperkt gebruik van schadelijke stoffen. Bovendien wordt de naleving van eerlijke arbeidsomstandigheden gewaarborgd. De doek is speciaal ontwikkeld voor het handmatig reinigen van oppervlakken in professioneel gebruik. Hij is robuust, duurzaam en geschikt voor de meest uiteenlopende soorten vuil en oppervlakken. Ook na talloze wasbeurten behoudt hij zijn vorm en kleur, wat de levensduur verlengt en de kosten verlaagt.