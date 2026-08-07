Premium MF-doek EU Ecolabel geel 40 x 40 cm 5 x
De Premium MF-doek EU Ecolabel geel (40 × 40 cm, 5 stuks) is een zeer absorberende en herbruikbare microvezeldoek met EU Ecolabel.
De Kärcher Premium MF-doek met EU-milieukeur, geel, 40 x 40 cm, 5-laags microvezeldoek combineert duurzaamheid met een hoog reinigingsvermogen en is gecertificeerd met de EU-milieukeur. Dit keurmerk staat voor een milieuvriendelijke productie met gecontroleerde emissies en een beperkt gebruik van schadelijke stoffen. Bovendien wordt de naleving van eerlijke arbeidsomstandigheden gewaarborgd. De doek is speciaal ontwikkeld voor het handmatig reinigen van oppervlakken in professioneel gebruik. Hij is robuust, duurzaam en geschikt voor de meest uiteenlopende soorten vuil en oppervlakken. Ook na talloze wasbeurten behoudt hij zijn vorm en kleur, wat de levensduur verlengt en de kosten verlaagt.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|circa 300
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging