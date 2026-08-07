De Kärcher Premium MF-doek EU Ecolabel groen 40 x 40 cm 5 x microvezeldoek combineert duurzaamheid met een hoge reinigingskracht en is gecertificeerd met het EU Ecolabel. Dit label staat voor een milieuvriendelijke productie met gecontroleerde emissies en een verminderd gebruik van schadelijke stoffen. Bovendien wordt de naleving van eerlijke arbeidsomstandigheden gewaarborgd. De doek is speciaal ontwikkeld voor het handmatig reinigen van oppervlakken in professioneel gebruik. Hij is robuust, duurzaam en geschikt voor de meest uiteenlopende soorten vuil en oppervlakken. Ook na talloze wasbeurten behoudt hij zijn vorm en kleur, wat de levensduur verlengt en de kosten verlaagt.