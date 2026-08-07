Premium MF-doek Glide groen 38 x 38 cm 5 x

Gestolde, ontkalkende en ontvettende multifunctionele doek voor glanzende oppervlakken.

Doek voor handmatige oppervlaktereiniging. Ideaal voor glanzende oppervlakken zoals staal, chroom en keramiek.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Materiaal 68% PE / 12% PA / 20% PU
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Wascycli¹⁾ circa 300
Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,3 / 285
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (l x b) (mm) 380 x 380

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Premium MF-doek Glide groen 38 x 38 cm 5 x
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Toepassingen
  • Oppervlakte - natte reiniging