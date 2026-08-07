Premium MF-doek Glide rood 38 x 38 cm 5 stuks

Gestolde, ontkalkende en ontvettende multifunctionele doek voor glanzende oppervlakken.

Doek voor handmatige oppervlaktereiniging. Ideaal voor glanzende oppervlakken zoals staal, chroom en keramiek.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Materiaal 68% PE / 12% PA / 20% PU
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Wascycli¹⁾ circa 300
Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,3 / 285
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (l x b) (mm) 380 x 380

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Premium MF-doek Glide rood 38 x 38 cm 5 stuks
Toepassingen
  • Oppervlakte - natte reiniging