Premium MF-doek Glide rood 38 x 38 cm 5 stuks
Gestolde, ontkalkende en ontvettende multifunctionele doek voor glanzende oppervlakken.
Doek voor handmatige oppervlaktereiniging. Ideaal voor glanzende oppervlakken zoals staal, chroom en keramiek.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Materiaal
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|circa 300
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging