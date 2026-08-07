Premium MF-doek Pure geel 40 x 40 cm 5 x
Veelzijdige ultra-microvezel fleecedoek, duurzaam en absorberend.
Doek voor handmatige oppervlaktereiniging. Geschikt voor alle soorten vuil en oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Materiaal
|70% PE / 30% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 95
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|circa 300
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 130
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging