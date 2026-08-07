Premium MF-doek Pure groen 40 x 40 cm 5 stuks

Veelzijdige ultra-microvezel fleecedoek, duurzaam en absorberend.

Doek voor handmatige oppervlaktereiniging. Geschikt voor alle soorten vuil en oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Materiaal 70% PE / 30% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 95
Wasadvies (°C) 60
Wascycli¹⁾ circa 300
Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,1 / 130
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 400

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Premium MF-doek Pure groen 40 x 40 cm 5 stuks
Toepassingen
  • Oppervlakte - natte reiniging