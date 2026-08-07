Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel Materiaal 70% PE / 30% PA Textiel materiaal Microvezel Wastemperatuur (°C) max. 95 Wasadvies (°C) 60 Wascycli¹⁾ circa 300 Hoeveelheid (Stuk(s)) 5 Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,1 / 130 Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1 Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 400

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.