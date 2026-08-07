Handdoek bruin 25 cm
Medium schurende, bruine reinigingspad voor het verwijderen van vuil van niet-textiele vloeren en andere, ongevoelige oppervlakken.
De bruine reinigingspad van Kärcher is een effectief, compact hulpmiddel voor intensieve, grondige en onderhoudsreiniging van niet-textiele vloeren en ongevoelige oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines. De middelhoge schuurpad is ook bij uitstek geschikt voor het verwijderen van was en lagen op kleinere oppervlakken en in hoeken en randen. Voor handmatig gebruik raadt Kärcher het gebruik van onze geschikte handpadhouder aan, voor vloerreiniging onze padhouder met scharnier en handvat.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Zwaar hardnekkig vuil
|Materiaal
|VADER / PET
|Mate van vervuiling
|Laag tot sterk
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 / 120 / 15
|Afmetingen, verpakt (mm)
|250 / 120 / 15
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging