De bruine reinigingspad van Kärcher is een effectief, compact hulpmiddel voor intensieve, grondige en onderhoudsreiniging van niet-textiele vloeren en ongevoelige oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines. De middelhoge schuurpad is ook bij uitstek geschikt voor het verwijderen van was en lagen op kleinere oppervlakken en in hoeken en randen. Voor handmatig gebruik raadt Kärcher het gebruik van onze geschikte handpadhouder aan, voor vloerreiniging onze padhouder met scharnier en handvat.