Handdoek groen 25 cm

Groene, veelzijdige reinigingspad van Kärcher voor intensieve reiniging van vloeren en oppervlakken.

Sterk schurende, groene reinigingspad voor basis- en onderhoudsreiniging van alle ongevoelige oppervlakken. De groene reinigingspad is veelzijdig inzetbaar en door zijn compactheid bijzonder geschikt voor intensieve reiniging op ongevoelige vloeren en oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines. Voor vloerreiniging adviseren wij onze geschikte padhouder met handgreep en scharnier, voor handmatig gebruik op oppervlakken, de handpadhouder van Kärcher.

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Zwaar hardnekkig vuil
Materiaal PET/PA
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 250 / 120 / 20
Afmetingen, verpakt (mm) 250 / 120 / 20
Handdoek groen 25 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
  • Oppervlakte - natte reiniging