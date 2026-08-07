Handdoek groen 25 cm
Groene, veelzijdige reinigingspad van Kärcher voor intensieve reiniging van vloeren en oppervlakken.
Sterk schurende, groene reinigingspad voor basis- en onderhoudsreiniging van alle ongevoelige oppervlakken. De groene reinigingspad is veelzijdig inzetbaar en door zijn compactheid bijzonder geschikt voor intensieve reiniging op ongevoelige vloeren en oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines. Voor vloerreiniging adviseren wij onze geschikte padhouder met handgreep en scharnier, voor handmatig gebruik op oppervlakken, de handpadhouder van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Zwaar hardnekkig vuil
|Materiaal
|PET/PA
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 / 120 / 20
|Afmetingen, verpakt (mm)
|250 / 120 / 20
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging
- Oppervlakte - natte reiniging