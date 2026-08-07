Standaard handdoekhouder 25 cm

Handpadhouder van Kärcher voor schuursponsjes. Ideaal voor intensieve, mechanische reiniging van vloeren en oppervlakken.

De compacte padhouder voor schuursponsjes van Kärcher voor het comfortabel reinigen van oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines. De duurzame houder is gemaakt van hoogwaardig kunststof en is zeer goed bestand tegen de gebruikelijke reinigingschemicaliën en is bijzonder zacht voor oppervlakken. Dankzij de ergonomische handgreep ligt hij zeer comfortabel in de hand en maakt hij moeiteloos reinigen met elk type reinigingspad mogelijk.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 230 / 100 / 65
Standaard handdoekhouder 25 cm
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
  • Oppervlakte - natte reiniging
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