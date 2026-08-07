Standaard handdoekhouder 25 cm
Handpadhouder van Kärcher voor schuursponsjes. Ideaal voor intensieve, mechanische reiniging van vloeren en oppervlakken.
De compacte padhouder voor schuursponsjes van Kärcher voor het comfortabel reinigen van oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines. De duurzame houder is gemaakt van hoogwaardig kunststof en is zeer goed bestand tegen de gebruikelijke reinigingschemicaliën en is bijzonder zacht voor oppervlakken. Dankzij de ergonomische handgreep ligt hij zeer comfortabel in de hand en maakt hij moeiteloos reinigen met elk type reinigingspad mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 / 100 / 65
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging
- Oppervlakte - natte reiniging