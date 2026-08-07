Spons blauw/wit 31 x 21 x 7 cm 10 x
Voor een krasvrije en universele reiniging van gevoelige oppervlakken.
Voor krasvrije reiniging van gevoelige oppervlakken, universeel inzetbaar, zachte spons met open, zacht vlies zonder schuurmiddelen, 4-kleurensysteem voor eenvoudige differentiatie.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|10
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|150 / 70 / 50
|Afmetingen, verpakt (mm)
|310 / 210 / 70
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging