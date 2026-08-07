Spons rood/wit 31 x 21 x 7 cm 10 x

Voor een krasvrije en universele reiniging van gevoelige oppervlakken.

Voor krasvrije reiniging van gevoelige oppervlakken, universeel inzetbaar, zachte spons met open, zacht vlies zonder schuurmiddelen, 4-kleurensysteem voor eenvoudige differentiatie.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 10
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 150 / 70 / 50
Afmetingen, verpakt (mm) 310 / 210 / 70
Toepassingen
  • Oppervlakte - natte reiniging